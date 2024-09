'Union SG vindt oplossing voor Lazare Amani in Jupiler Pro League'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bij Union SG waren ze nog op zoek naar een oplossing voor Lazare Amani. De Brusselaars hebben die nu uiteindelijk gevonden in de eigen competitie.

De laatste dagen van de zomermercato zorgen altijd nog wel voor opvallende deals. Zo lijkt het erop dat Union SG nog zaken gaat doen met een andere JPL-club.

Eerder op de dag raakte bekend dat de Brusselaars Lazare Amani niet op de lijst voor de Europa League hebben gezet. Zo lijkt het erg duidelijk dat er naar een oplossing gezocht moest worden.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Union die nu in de eigen competitie gevonden. Hij meldt dat Union een akkoord heeft gevonden met Charleroi over een uitleenbeurt.

Nu lijkt het erop dat de bal in het kamp van Amani ligt. Ze hebben hem de oplossing voorgesteld, en nu wordt er gewacht op zijn antwoord.

Amani werd in 2022 nog weggeplukt bij Charleroi. De Carolo's haalden hem er in 2020 bij, toen kwam hij over van KAS Eupen.