🎥 Avondje Nations League: het prachtige doelpunt van Italië en de onbegrijpelijke misser van Haaland

De Rode Duivels wisten hun Nations League af te trappen met een overwinning tegen Israƫl in Hongarije. Maar er stond op zaterdag nog veel meer voetbal op het programma. En daarbij werden toch een aantal pittige zaken opgemerkt.

In de groep van de Rode Duivels was er een clash tussen twee grootmachten. Italië stond al na één minuut op achterstand tegen Frankrijk, maar reageerde heel goed.

Een prachtige omhaal van Sandro Tonali en een schitterende volley van Federico Di Marco zorgden ervoor dat de Italianen op gelijke hoogte kwamen.

Federico Dimarco take a bow! šŸ‡®šŸ‡¹šŸ’„

De vroege achterstand via Bradley Barcola werd zo op erg knappe wijze ongedaan gemaakt in het Parc des Princes. Na het mislukte EK 2024 wilden de Italianen iets rechtzetten. Na de 1-1 gingen ze er nog op en over en werd het zelfs nog 1-3 voor de Italianen.

Enorme misser van Haaland

In de B-League van de Nations League was er dan weer een teleurstellend gelijkspel voor Noorwegen tegen Kazachstan. Het werd uiteindelijk een scoreloos gelijkspel waar de Noren dus eigenlijk niets mee opschieten.

En daar mogen ze topschutter Erling Braut Haaland voor 'danken'. De Noorse superster mikte een niet te missen kans nog op de paal. Of hoe ook de beste spelers ter wereld toch niet onfeilbaar zijn.

