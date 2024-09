🎥 Cristiano Ronaldo weer belangrijk voor Portugal en breekt record

Portugal won gisteravond met 2-1 van Kroatiƫ in de Nations League. Met zijn 900ste doelpunt was Cristiano Ronaldo opnieuw de held voor Portugal.

Na de wedstrijd was Ronaldo zichtbaar emotioneel. In een interview na de wedstrijd sprak de Portugees over de zware arbeid en toewijding die nodig waren om deze kaap te bereiken, zowel fysiek als psychologisch.

Ondanks dat Ronaldo in februari 40 jaar wordt, is hij nog niet bezig met zijn afscheid van het professionele voetbal. De spits van Al-Nassr sluit niet uit dat hij deelneemt aan het volgende WK in 2026.

Tot nu toe heeft hij 131 doelpunten gescoord in 213 interlands voor Portugal en speelde hij een sleutelrol in de overwinning van Portugal op het EK van 2016.

De vijfvoudige Ballon d'Or-winnaar is voor het eerst sinds 2003 niet genomineerd voor de Gouden Bal. Ook zijn eeuwige rivaal Lionel Messi zit er deze keer niet bij.

Portugal zit in de Nations League groep nog met Polen en Schotland. Met 900 doelpunten is Ronaldo tevens recordhouder.

I dreamed of this, and I have more dreams. Thank you all! pic.twitter.com/2SS3ZoG2Gl — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 5, 2024