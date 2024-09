📷 'Akkoord voor Flips helemaal rond: Dit is aankoopoptie die Anderlecht vraagt'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht hoeft dit seizoen geen rekening meer te houden met Alexis Flips. Hij trekt op uitleenbasis naar Sporting Charleroi.

Alexis Flips was een opvallende naam op de Europese lijst van RSC Anderlecht, maar hij zal dit seizoen niet meer bij paarswit in actie komen.

De Fransman trekt naar Sporting Charleroi. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri zijn de drie partijen (Anderlecht, Charleroi en Flips) tot een overeenkomst gekomen.

Het gaat om een uitleenbeurt, met een niet-verplichte aankoopoptie van 2,5 miljoen euro. Flips ligt nog tot 2028 onder contract bij RSC Anderlecht.

Hij heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 3 miljoen euro op dit moment. Tijdens het tweede deel van vorig seizoen werd hij door RSC Anderlecht al uitgeleend. Hij trok toen richting het Turkse Ankaragucu.

Dit seizoen speelde de Fransman slechts 1 minuut voor RSC Anderlecht. Dat gebeurde op de openingsspeeldag tegen STVV. Het was al eventjes duidelijk dat een transfer of uitleenbeurt de enige oplossing was.