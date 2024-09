Het gaat snel: JPL-promovendus haalt speler terug naar Jupiler Pro League

Dender heeft de Poolse centrale verdediger Karol Fila in huis gehaald. De sterke rots in de defensie komt over van het Franse Strasbourg, maar heeft al een verleden in de Jupiler Pro League.

Karol Fila is de laatste nieuwe speler van FCV Dender EH. Dat heeft de club via de sociale media en op de eigen webstek bekendgemaakt. "Karol is een rechtervleugelverdediger. Hij komt over van de Franse club RC Strasbourg. Hij zal onze kleuren verdedigen tot het einde van dit seizoen, met optie op nog een extra jaar", klinkt het op de webstek. 𝐌𝐎𝐑𝐆𝐄𝐍 𝐈𝐍 𝐇𝐄𝐓 𝐍𝐈𝐄𝐔𝐖𝐒 𝐄𝟏𝟐: FC Dender haalt Karol Fila binnen op de laatste dag van de transferperiode. De rechtsvoetige Pool tekent voor 1 seizoen.



Meer info via onze website! 👀#FCDender #WijSpelenAltijdThuis pic.twitter.com/qJTJMAHUI7 — FCV Dender EH (@fcdender) September 6, 2024 De verdediger werd in januari 2023 al eventjes door Strasbourg uitgeleend aan Zulte-Waregem, waar hij 13 wedstrijden speelde. Nu keert hij met zijn transfer naar Dender dus definitief terug naar de Jupiler Pro League. Fila terug in België Bij het Franse Strasbourg heeft de 26-jarige Pool zich nooit echt kunnen bewijzen. In de Ligue 1 kwam hij slechts 19 keer in actie. Zijn transferwaarde wordt geschat op 700.000 euro. Dender zit in een goede flow en staat momenteel samen met Anderlecht bovenaan in de Jupiler Pro League. Na de interlandbreak wacht er op vrijdag een thuiswedstrijd tegen Standard. Mogelijk dan al mét Fila tussen de lijnen.





