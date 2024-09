Belgische coach nu al op de wip bij traditieclub: technisch directeur haalt uit

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Eind juli begon Schalke 04 zijn seizoen tegen Eintracht Braunschweig. Het team leek op dat moment nog niet echt klaar te zijn. Ondertussen is de druk op de ketel nog wat groter geworden.

Terwijl de Bundesliga pas eind augustus weer van start ging, begonnen de Duitse tweedeklassers eind juli al aan het nieuwe seizoen. En de boodschap was toen al duidelijk voor een Belgische coach.

Na een moeilijk jaar bij Schalke 04 zal Karel Geraerts het beter moeten doen. De club verkeert in grote financiële moeilijkheden en kan zich niet veroorloven om langer op sportief vlak in de put te blijven zitten.

De voorbereiding was heel erg moeilijk en er werd weinig gescoord. Daardoor had de Duitse pers hem al meteen in het vizier. En ook de start van de competitie zelf doet niet meteen het beste vermoeden.

Nu al druk op de ketel

Momenteel staat Schalke 04 met 4 op 12 in de competitie pas twaalfde in de stand. Onvoldoende, weten ze ook binnen het bestuur. Technisch directeur Ben Manga haalde ondertussen al flink uit in de Duitse pers.

Hij zou liever hebben dat zomeraanwinsten Wasinski en Sanchez meteen meespelen, maar volgens de coach zijn ze niet klaar. "Ik heb daar mijn mening over", aldus Manga. Benieuwd hoelang Geraerts zijn gangen nog mag gaan.