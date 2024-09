Boskamp heeft gouden raad voor Felice Mazzu nu hij trainer is van STVV

De belangrijkste transfer van STVV is ongetwijfeld Felice Mazzu. Hij moet de ploeg weer helemaal op de rails krijgen.

Het vertrek van trainer Thorsten Fink van STVV naar KRC Genk zorgde voor een watervalreactie. Heel wat spelers zochten andere oorden op, waardoor de ploeg enorm verzwakt aan de competitiestart kwam.

De nieuwe trainer Christian Lattanzio werd ondertussen al ontslagen en met Felice Mazzu is zijn opvolger al aan de slag bij de Kanaries.

“Laat me eerst even zeggen dat ik dat bestuur van STVV een lachertje vind”, is Johan Boskamp heel erg duidelijk in Het Belang van Limburg. “Ze hebben zich verstopt achter hun trainer om hun eigen falen op de transfermarkt te verdoezelen. Dat vind ik héél erg laag-bij-de-gronds”.

De Nederlander gunt Mazzu alvast het allerbeste. “Zijn manier van voetballen past ook wel bij een club als STVV. Hij gaat eerst een stevige organisatie neerzetten om van daaruit verder te bouwen. Zo heeft hij het ook gedaan bij Charleroi en Union.”

Bij Genk en Anderlecht probeerde hij het op een andere manier, maar dat lukte niet. “Hij moet dus gewoon zichzelf blijven. Dan hoop ik dat we snel weer de Felice van in zijn Union-periode gaan zien”, is de raad van Boskamp.