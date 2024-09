Revanche voor het EK tegen Frankrijk? Onana en Tedesco wijzen op verschil én de tactiek van Italië

De Rode Duivels spelen maandag hun tweede wedstrijd in de Nations League. Dat twee maanden na de uitschakeling tegen de Fransen op het EK in Duitsland.

In de achtste finale van het Europees kampioenschap verloren de Rode Duivels met 1-0 van Frankrijk na een owngoal van Jan Vertonghen. Toch kijkt Amadou Onana anders naar deze nieuwe confrontatie met de Fransen.

"Het wordt wellicht een andere wedstrijd dan twee maanden geleden", stelt Onana. "Het wordt niet zo defensief. Niet alleen wij speelden zo, maar Frankrijk deed dat ook. Nu zal het anders zijn en zullen we onze troeven op tafel gooien."

Tedesco gaat Italië niet kopiëren

Ook bondscoach Domenico Tedesco kijkt anders naar de wedstrijd nu tegen Frankrijk dan die op het EK. "De wedstrijd op het EK was anders dan die van nu. Toen was het een knock-outmatch. We hebben geleerd dat we ons toen iets te veel hebben aangepast."

Een tactiek die de Belgen misschien wel kunnen gebruiken is die van Italië. Zij wonnen afgelopen vrijdag verrassend van de Fransen met 1-3. Maar daarvoor is bondscoach Tedesco wel op zijn hoede.

"Frankrijk is blijft een fantastische ploeg, ook als ze slecht spelen kunnen ze een paar keer scoren. Italië hebben ze ook een paar keer in de problemen gebracht. Het heeft echt geen zin om de Italiaanse aanpak te kopiëren puur omdat Italië gewonnen heeft."