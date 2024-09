📷 Wie ging in de fout rond Laurent Depoitre? Aankondiging van de Pro League zaait ongelofelijke twijfel

Laurent Depoitre zit sinds afgelopen zomer zonder club nadat zijn contract afliep bij KAA Gent. Hij heeft zijn pensioen niet aangekondigd en toch is hij nu genomineerd voor de Hall of Fame van de Buffalo's.

Heeft Laurent Depoitre (35) in alle stilte afscheid genomen? Dat is althans wat de recente aankondiging van de Pro League doet vermoeden, die de twee genomineerde spelers voor de Hall of Fame van KAA Gent heeft onthuld. Voor Bryan Ruiz, de eerste genomineerde, geen probleem: de Costa Ricaan heeft zijn carrière in 2022 beëindigd na een laatste avontuur bij Alajuelense.

Maar de tweede naam is verrassender: het gaat om Laurent Depoitre, die sinds deze zomer zonder club is, maar nog niet officieel heeft aangekondigd dat hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt. De aanvaller verklaarde twee weken geleden aan La Dernière Heure dat hij wacht op een aanbod dat hem zou aanspreken.

De toelatingsregels voor de Hall of Fame zijn heel duidelijk: de genomineerden mogen niet langer actief zijn in welke competitie dan ook. Het is moeilijk voor te stellen dat de Pro League doet dat met een speler die niet actief is op het moment van zijn nominatie, maar mogelijk weer in actie komt.

Er zijn dus twee theorieën: ofwel heeft Laurent Depoitre besloten om te stoppen en heeft hij dit gecommuniceerd aan de Pro League... ofwel heeft de Pro League een fout gemaakt op het moment van nominatie. In het eerste geval zou het ook nogal verbazingwekkend zijn dat het nieuws over het afscheid van zo'n speler per ongeluk op deze manier naar buiten is gekomen. Men vraagt zich ook af waarom KAA Gent een nog niet gepensioneerde speler aan de supporters heeft voorgelegd om te stemmen.

Laurent Depoitre, voormalig Rode Duivel (1 cap, 1 doelpunt), speelde 253 wedstrijden voor de Buffalo's, scoorde 70 doelpunten en gaf 31 assists. Hij speelde een belangrijke rol in de titel van Gent in 2017.