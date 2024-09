Doelman van Club Brugge last minute opgeroepen voor kwalificatiewedstrijd

Dani van den Heuvel die deze zomer overkwam van Leeds United naar Club Brugge, heeft vandaag verrassend goed nieuws ontvangen.

De jonge Nederlandse doelman van 21 jaar is last-minute opgeroepen voor de selectie van Jong Oranje. Het gaat over de kwalificatiewedstrijd tegen de U21 van Georgië voor het komende EK.

De oproep naar Jong Oranje is een belangrijke stap in de carrière van Van den Heuvel. Hoewel dit niet zijn eerste keer is bij de Nederlandse jeugdselecties, is het een aanzienlijke kans voor de jonge doelman van Club Brugge om zijn kwaliteiten te tonen.

Eind vorig jaar maakte hij zijn debuut in de selectie door 45 minuten te spelen in een vriendschappelijke wedstrijd tegen de U21 van Noorwegen.

Van den Heuvel vervangt Robin Roefs van NAC Breda, die als reservedoelman in de selectie van Jong Oranje was opgenomen maar door een blessure niet beschikbaar is.

In Brugge heeft de doelman nog een contract lopen tot 2026. Hij kwam deze zomer transfervrij over van Leeds.