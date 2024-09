Luka Modrić toont andermaal zijn kwaliteiten en zit Cristiano Ronaldo op de hielen

In een cruciale wedstrijd tegen Polen scoorde de ervaren middenvelder een prachtig doelpunt uit een vrije trap, waarmee hij zijn 27ste doelpunt voor Kroatië op 180 interlands vierde. Het doelpunt was genoeg om zijn team naar een 1-0 overwinning te.

Met deze prestatie verstevigde Modrić zijn positie als de op één na meest ervaren Europese voetballer aller tijden, met 180 caps. Hij staat slechts achter Cristiano Ronaldo, die met 213 interlands de ranglijst aanvoert.

Hoewel de Kroatische ster een indrukwekkende carrière heeft opgebouwd, laat hij zijn toekomst bij de nationale ploeg open.

In een interview zei Modrić het volgende: “Met mij weet je het nooit. We moeten elke wedstrijd afzonderlijk bekijken.”

“Wanneer ik de passie in mij niet meer voel, zal ik met pensioen gaan. Alleen ik kan die passie voelen en de beslissing nemen”, aldus de Kroaat.

