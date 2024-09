Alexis Flips doet helemaal zijn zegje over relatie met Brian Riemer

Alexis Flips ruilde RSC Anderlecht in voor Charleroi. Hij doet dat met een uitleenbeurt waarin een aankoopoptie opgenomen is.

De transfer van Alexis Flips naar RSC Anderlecht is helemaal geen succes geworden. Vorig seizoen werd hij na de winterstop uitgeleend aan een Turkse ploeg, nu zit hij het hele seizoen bij Sporting Charleroi.

In de uitleenbeurt is een aankoopoptie opgenomen. De Fransman hoopt dat die op het einde van het seizoen gelicht wordt, ondanks het feit dat hij nog een contract in het Lotto Park heeft tot midden 2028.

Hij heeft zeker geen spijt van zijn transfer naar paarswit, maar hij hoopt dat hij nooit meer terug moet naar RSC Anderlecht. Vooral de relatie met Brian Riemer verliep niet zoals wat hij van een trainer verwacht had.

“Ik ben ervan overtuigd dat ik bij de huisstijl paste: aanvallend, comfortabel aan de bal”, vertelt hij aan La Dernière Heure. “De club speelt niet op die manier, ook al volgen de resultaten. Een coach die wint heeft altijd gelijk, dus goed gedaan voor hem.”

De relatie tussen hem en Riemer zorgde niet voor problemen. De twee gingen correct met elkaar om. “Het probleem was dat hij me A vertelde aan het begin van de week en B toen hij zijn keuzes maakte voor de wedstrijd. Hij vertelde me dat hij tevreden was met mijn week, maar dat ik in het weekend niet speelde. Ik vertrouwde hem niet.”

Flips maakte het naar eigen zeggen in zijn carrière nooit mee dat een trainer zoveel met hem praatte om hem vervolgens maar zo weinig te laten spelen.