Mehdi Bayat vertelt alle details over de mislukte transfer van Andi Zeqiri

Andi Zeqiri leek op weg naar Sporting Charleroi. Uiteindelijk landde hij in Luik. De Rouches wisten de transfer op het laatste moment nog te kapen.

Andi Zeqiri speelt dit seizoen op uitleenbasis bij Standard. De Zwitserse spits komt over van KRC Genk, dat in de deal met de Rouches een aankoopoptie liet opnemen.

Mehdi Bayat, algemeen directeur bij de Carolo’s, vertelt op DAZN hoe zijn ploeg uiteindelijk toch nog naast de transfer greep. “Ik kwam tot een akkoord met Genk, maar Andi Zeqiri twijfelde”, klinkt het.

Het liep echter toch nog spaak. “Maar op een bepaald moment zei hij dat hij wilde komen. De volgende dag, toen ik de deal met Genk aan het afronden was, veranderde hij van gedachten.”

Nochtans was hij voor Standard immers helemaal geen optie geweest. “Dat werd toen gelekt aan de pers en zo geraakte ook Standard geïnteresseerd. Ze waren in eerste instantie helemaal niet geïnteresseerd in hem.”

“Ze namen dan contact op met hem, waarop Zeqiri zei dat het project van Standard hem wel interesseerde. Dat is zijn recht en keuze. Voor ons was dat een ontgoocheling, omdat we dachten dat hij het juiste profiel had en dat hij het goed zou doen bij ons.”