Bart Verhaeghe spreekt van een groot misverstand: "Er is nog van alles mogelijk"

Bart Verhaeghe is een zakenman. Dat laat hij ook bij zijn geliefde voetbalteam Club Brugge maar al te goed voelen.

De Pro League hoopt dat er continuïteit komt in het competitieformat, zeker omdat er over een nieuw mediacontract voor het Belgische voetbalbond onderhandeld moet worden. Maar dat is zonder Bart Verhaeghe gerekend.

“Dat is een groot misverstand. Er zijn ook bieders die zeggen dat het competitieformat geen verschil maakt dus, waarom zouden we het niet meer mogen veranderen? De waarde van ons voetbal daalt trouwens niet als er minder ploegen deelnemen aan onze competitie”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Club Brugge wil een reguliere competitie zonder play-offs, net als in de meeste Europese landen. “Wij schrijven ons eigen verhaal. Club heeft een marktwaarde, daar willen we niet van afwijken in de onderhandelingen over het nieuwe televisiecontract.”

Als Verhaeghe daarin niet krijgt wat hij wil, dan is er ook de mogelijkheid om de rechten van Club Brugge zelf te verkopen. Perfect wettelijk, zo voegt Verhaeghe eraan toe.

Ik ben een zakenman. Ik kan ermee leven dat andere clubs ons niet geloven als we zeggen dat minder wedstrijden spelen in het belang van het Belgische voetbal is. Nu zijn er mediarechten te verdelen, daar moet het spel nog gespeeld worden. Wie denkt dat het laatste woord daarover al is gezegd, is fout.”