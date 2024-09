Brian Riemer verklaart waarom hij meestal één-op-één-wissels doet en amper tactische flexibiliteit laat zien

Ook Brian Riemer gaf meer uitleg aan de fans tijdens de recente Fan Council. De kritiek op zijn tactiek en wissels is onder de fans groot en hij probeerde er een uitleg aan te geven.

Zo werd er gevraagd of nu Riemer of Fredberg de tactiek bepaalt, want de CEO Sports staat in contact met de bank via oortjes. “Ik hoor niets van wat Jesper zegt. Jesper staat in contact met assistent-coach Roel, en die kan beslissen om iets door te geven als er iets opvalt in de tribune,” legde Riemer uit.

Hij benadrukte dat deze communicatie vooral helpt om extra ogen te hebben op het veld, iets wat vorig jaar, met een kleinere staf, minder mogelijk was. “Maar ik kan me eerlijk gezegd niet herinneren wanneer er voor het laatst iets mee gebeurd is,” voegde hij toe.

Riemer werd ook geconfronteerd met de vraag waarom de ploeg, zelfs tegen een relatief zwakkere tegenstander zoals Minsk, moeite heeft om goed voetbal te laten zien. “Het is een kwestie van trainingsuren en relaties vormen,” zei hij.

Bovendien verwacht hij meer van enkele spelers. “Voor velen is het hun eerste Europese campagne, ze zullen daarmee moeten leren omgaan,” benadrukte de coach, verwijzend naar de groei die de ploeg nog moet doormaken.

Over zijn wissels, die meestal één-op-één gebeuren, had hij het volgende te zeggen. “We moeten onze fundamenten juist krijgen én de mogelijkheden hebben om tactisch te wisselen. Die hadden we in het begin van het seizoen nog niet,” zei hij.

Hij benadrukte dat wissels, zoals die van Vazquez voor Dolberg, op zichzelf al een tactische verandering kunnen inhouden vanwege hun verschillende profielen. “Soms zullen we all-in gaan, dan gaan we voor twee aanvallers of minder verdedigers,” voegde hij eraan toe.