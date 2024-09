Franky Van der Elst haalt snoeihard uit naar Rode Duivel: "Ik heb het lang opgekropt, maar nu moet het eruit"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels maakten tegen Frankrijk geen indruk. Na de 2-0 nederlaag liet Kevin De Bruyne zijn frustraties eruit. Franky Van der Elst ergerde zich tijdens de wedstrijd ook aan iemand...

De wedstrijd van de Rode Duivels tegen Frankrijk is er eentje om snel te vergeten. Na de 2-0 nederlaag kwam kapitein Kevin De Bruyne het uitleggen.

"Als je niet goed genoeg bent, dan moet je net alles geven. Maar zelfs dat wordt door sommigen niet gedaan", vertelde hij bij VTM. Toch een zeer opmerkelijk interview.

Franky Van der Elst lijkt de frustraties van KDB ergens wel te snappen. Hij vindt dat Amadou Onana zich wat meer moet bewijzen op het veld.

"Ik ben nu een beetje De Bruyne: ik heb het lang opgekropt, maar nu moet het eruit", begint Van der Elst bij Het Nieuwsblad. "Onana is een gewone speler, niet Beckenbauer, en toch loopt hij er wel zo bij."

"Hij is níet de spelmaker voor de verdediging, hij is niet goed genoeg aan de bal. Het is tijd dat hij weer met de voeten op aarde gebracht wordt", besluit Van der Elst.