Radja Nainggolan vertelt welke straffe transfer hij geweigerd heeft

Radja Nainggolan zit momenteel zonder club. Een ideaal moment om in een podcast op geheel eigen wijze zijn verhaal te brengen.

Het contract van Radja Nainggolan bij het Indonesische Bhayangkara FC werd niet verlengd. De middenvelder hoopt nog een nieuwe club te vinden, maar voorlopig is dat niet gelukt.

Daardoor heeft Nainggolan tijd vrij voor interviews, televisieoptredens en een beurt bij een podcast. Dat deed hij in Italië, bij Gurulandia optimaal van. Hij vertelde er honderduit over zijn hele carrière en haalde enkele leuke anekdotes naar boven.

“Er was in Rome een coach (Eusebio Di Francesco, red.) die me belangrijk liet voelen, maar plots was er volgens hem geen plaats meer voor mij”, zegt Nainggolan.

“Ik had geen zin om zo behandeld te worden en besliste om te vertrekken. Als ik had geweten dat hij amper zes maanden later weg ging zijn, had ik waarschijnlijk gebleven.

Hij heeft wel een straffe transfer geweigerd. “De beste coach waarmee ik heb samengewerkt? Luciano Spalletti! Ook Antonio Conte heb ik hoog zitten. Hij wou me zelfs meenemen naar Chelsea, maar ik weigerde.”