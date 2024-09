Trainer KV Kortrijk klaart vreemde doelmannensituatie uit: "Verbauwhede? Dat snap ik niet"

Bij KV Kortrijk staat de doelmannenkwestie centraal na het vertrek van keeperstrainer Glenn Verbauwhede en de komst van Patrik Gunnarsson. Hoofdtrainer Freyr Alexandersson gaf openheid over de situatie rond de doelmannen.

"Toen ik arriveerde, had Tom Vandenberghe altijd wel iets. Lucas Wasinski presteerde naar het maximum van zijn kunnen. Niet geweldig, maar wel goed," aldus Alexandersson in Het Nieuwsblad. Vandenberghe kreeg na een blessure een kans tegen Mechelen, maar presteerde ondermaats. "Mentaal was hij niet klaar."

De komst van Patrik Gunnarsson bracht verandering in het doelmannenbestand van KV Kortrijk. "We konden Patrik krijgen, een van de beste keepers in Scandinavië. Hij is pas 23 en we hebben spelers nodig met verkooppotentie," zei Alexandersson.

Hij benadrukte dat Gunnarsson niet alleen goed presteerde in de zestien, maar ook aanzienlijke toekomstmogelijkheden biedt voor de club. De keuze voor Gunnarsson leidde tot vragen over de rol van Glenn Verbauwhede, die eerder twijfels had bij de komst van de doelman.

Alexandersson verklaarde echter dat de club in januari al interesse had in Gunnarsson en dat Verbauwhede destijds akkoord ging. "Het bestuur besliste in juni om Glenn te laten gaan, en vanaf dat moment was hij niet meer betrokken bij het dossier."

Hoewel Alexandersson niet zelf het ontslag van Verbauwhede nam, ging hij akkoord met de beslissing. "Het was een gezamenlijke beslissing. Glenn gaf in interviews - wat ik niet snap - zijn versie van de feiten, maar ik heb besloten om daar niet op in te gaan," verklaarde hij. Met de aanstelling van Francky Vandendriessche, op aanbeveling van Jess Thorup, heeft de club nu een nieuwe keeperstrainer die Alexandersson vertrouwt.