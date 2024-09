Voorzitter Lille doet onthullingen over Fernandez-Pardo: "Kon naar prestigieuze Duitse clubs"

Matias Fernandez-Pardo zou zijn debuut kunnen maken in de Ligue 1 tegen AS Saint-Etienne, vanavond. Tijdens de persconferentie sprak hun nieuwe president, Olivier Létang, over zijn komst naar de club.

We hadden niet specifiek verwacht dat hij al deze zomer KAA Gent zou verlaten. Na minder dan dertig professionele wedstrijden gespeeld te hebben en indrukwekkende Play-Offs 2 te hebben gespeeld, is Matias Fernandez-Pardo voor een behoorlijke som van tien miljoen euro overgestapt naar Lille.

De 19-jarige speler had duidelijk keuzes te over. Zijn prestaties aan het einde van vorig seizoen, toen hij pas zijn opkomst maakte in de professionele wereld, trokken de aandacht van vele Europese clubs, zoals Lille-president Olivier Létang donderdag tijdens een persconferentie besprak.

"Hij had veel aanbiedingen. Hoffenheim was geïnteresseerd, maar er waren ook prestigieuze Duitse clubs, evenals Engelse en Italiaanse teams. Gent had al overeenkomsten met andere clubs gesloten, maar Matias wilde echt terugkeren naar Lille."

Matias Fernandez-Pardo en Thomas Meunier tegenover Lucas Stassin, vanavond in Ligue 1

Op de bank tijdens zijn eerste wedstrijd met de Dogues tegen PSG, zou de nieuwe teamgenoot van Thomas Meunier vanavond zijn debuut kunnen maken in het eerste elftal van Lille tegen AS Saint-Étienne met daarin de ons bekende Lucas Stassin.

"Het is een mooie speler, snel, krachtig en zeer technisch vaardig, die bijna overal in de aanvalslinie kan spelen. Met Jonathan David en Mohamed Bayo hebben we al twee spitsen. Maar Matias is een extra wapen, een ander profiel met kwaliteiten die we nog niet echt in de selectie hadden," concludeerde Olivier Létang.