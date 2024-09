Zal Dennis Praet meteen starten tegen Union? Antwerp-coach Jonas De Roeck komt met duidelijk antwoord

Antwerp neemt het zondag op tegen Union SG. The Great Old haalde op het einde van de zomermercato Dennis Praet nog binnen, maar zal hij ook al meteen starten?

De interlandbreak zit er alweer op en dus zal het competitievoetbal terug beginnen. Antwerp doet dat op zondag tegen Union SG, op de Bosuil.

Op het einde van de zomermercato pakte The Great Old nog uit met de komst van Dennis Praet. De ex-Rode Duivel tekende een contract van twee seizoenen.

Natuurlijk kwam er een vraag over zijn speelkansen op de persconferentie voor de wedstrijd. Coach Jonas De Roeck wil niet te overhaast doen.

"De verwachtingen zijn groot, maar we moeten realistisch blijven", begon hij volgens Het Laatste Nieuws. Als invaller misschien dus, want starten zal niet gaan. "Neenee, neenee. Starten kan hij niet. We mogen niet te snel gaan met Dennis."

Praet kon met zijn medische tests verbazen, maar dat wil nog niets zeggen volgens De Roeck. "Maar er is een verschil tussen goede looptesten en speelklaar zijn. Hij heeft een paar maanden zonder club gezeten."

"En ook al heeft Dennis veel loopwerk gedaan,... Weet je: hij is gretig en hongerig. Alleen: het wedstrijdritme mankeert nog. Ik snap dat de verwachtingen groot zijn, maar we moeten realistisch zijn", besluit de Antwerp-coach.