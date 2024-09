Antwerp komt met nieuws rond abonnementen, supporters kunnen er niet om lachen

Royal Antwerp FC neemt het dit weekend in eigen huis op tegen Union SG in een onvervalste topper. De club kwam op zaterdag met een statement over die wedstrijd รฉn alle toekomstige wedstrijden. De supporters reageren niet echt enthousiast.

Royal Antwerp FC neemt het op tegen Union SG en hoopt voor die topper opnieuw op een vol huis op De Bosuil. Alles om dat voor elkaar te krijgen is alvast aanwezig, zo lijkt het.

Het weer zal niet slecht zijn, de wedstrijd wordt om 13.30 uur gespeeld en de tegenstander is er eentje met naam en faam ondertussen - zeker als we naar de voorbije paar jaren kijken.

๐—œ๐—ก๐—™๐—ข: ๐—”๐—ฏ๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฑ๐—ผ๐—ผ๐—ฟ๐—ด๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป ๐—ฎ๐—ฎ๐—ป ๐—ฒ๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ/๐—ณ๐—ฎ๐—บ๐—ถ๐—น๐—ถ๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ฑ



๐ŸŽŸ๏ธ Kan je morgen niet aanwezig zijn voor onze thuiswedstrijd? Dan kan je je abonnement perfect doorgeven via jouw ONE-account aan een vriend of familielid. Dit kan nog tot vanavond… pic.twitter.com/yKjGQJOllo — Royal Antwerp FC (@official_rafc) September 14, 2024

En wat als u er niet bij kan zijn? Tot vanavond kan u je abonnement nog 'wegschenken' voor één wedstrijd. Dat moet wel op voorhand en via de app die door The Great Old is ontwikkeld.

Supporters niet tevreden

En daar knelt het schoentje, want niet iedereen kan een account aanmaken. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk voor kinderen om een ticket weg te schenken of over te nemen.

Het stuit heel veel supporters tegen de borst, die dan ook op het bericht van stamnummer 1 vrij massaal reageren. Een bloemlezing van een aantal belangrijke posts op X:

Maar dit lukt niet als de persoon waar je het abo wil aan doorgeven geen One Account kan aanmaken omdat deze geen telefoonnummer heeft (mijn 7-jarige dochter). — Bart De Vré (@devrebart) September 14, 2024

๐Ÿคก๐Ÿคก๐Ÿคก๐Ÿคก๐Ÿคก — Dagelijkse Kots (@Dagelijkskotsen) September 14, 2024

En als we dat morgen pas beslissen om niet te gaan? — Weske (@wes1880) September 14, 2024

Al zijn er dan weer anderen die met een oplossing proberen te komen: