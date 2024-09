Luik, Anderlecht, RWDM en Lierse zorgen voor spektakel en rode kaarten

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nadat in de namiddag Lommel had gewonnen bij Francs Borains waren er ook op de avond nog twee pittige wedstrijden in de Challenger Pro League. RWDM heeft (eventjes) de match gegrepen door een klinkende overwinning.

RWDM is minstens voor een dag de nieuwe alleenheerser in de Challenger Pro League. Het heeft na vier speeldagen nog niet verloren en heeft ondertussen al een 10 op 12. Tegen Lierse maakten ze heel wat indruk en wonnen ze uiteindelijk vrij makkelijk met 3-0. Het duurde wel een uur voor de Brusselaars de weg naar doel vonden. Parzyszek wist de ban toen te breken voor de thuisploeg. Ziani en David Sousa deden uiteindelijk de rest voor RWDM. Lierse was op slag van rust al De Schrijver kwijtgeraakt na twee gele kaarten en dat maakte na rust toch ook deels het verschil. Spektakel in Luik - Anderlecht Club Luik en RSC Anderlecht Futures maakten er een heel vermakelijke avond van. Het werd uiteindelijk liefst 3-3. Goto scoorde twee keer voor de Futures, Engwanda maakte een eigen doelpunt. Ook De Greef wist de netten te doen trillen. Atteri pakte tien minuten voor tijd rood voor de thuisploeg in wat uiteindelijk dus een spektakelduel met zes doelpunten werd. 14/09/2024 16:00 Francs Borains - Lommel SK 1-3 14/09/2024 20:00 Luik FC - RSCA Futures 3-3 14/09/2024 20:00 RWDM - Lierse SK 3-0