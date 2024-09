Castro-Montes voor opvallende keuze: transfer maken of kampioen spelen met Union SG?

Union SG kende een moeilijke start in de Jupiler Pro League. Alessio Castro-Montes zegt dat het nog eventjes wachten is om te zien waar het team echt staat.

Union SG toonde vlak voor de interlandbreak tegen RSC Anderlecht dat het tot veel in staat is. Toch is de competitiestart minder goed verlopen dan de voorbije twee jaar.

Het verschil in de manier van werken met die onder trainer Alexander Blessin is toch wel duidelijk voelbaar voor de spelers. “Veel oefenen op balbezit en aandacht voor onze pijnpunten”, zegt Alessio Castro-Montes aan De Zondag.

Er zijn meer meetings voor de spelers en de regeltjes worden ook nauwlettender opgevolgd, zo voegt hij er nog aan toe. Het is ook uitkijken wat de ambities van Castro-Montes zelf zijn.

Alessio Castro-Montes mikt op transfer

Hij heeft al twee keer de Croky Cup gewonnen, een titel ontbreekt nog. Al is de vraag of die er nog kan komen, want een transfer in januari behoort wel tot de mogelijkheden. Een titel of een transfer, het is geen eenvoudige keuze.

“Ik ga niet zeggen dat een titel een must is, maar het blijft een ambitie. Maar mocht er in januari een geweldig bod komen van een ploeg uit een topcompetitie, dan zou het heel moeilijk zijn om daar neen tegen te zeggen”, gaat hij verder.

In het buitenland voetballen is een grote droom van Castro-Montes. “Het zou jammer zijn mocht ik nooit de kans krijgen om er mij als voetballer te bewijzen – en ook om als mens zo’n avontuur aan te gaan.”