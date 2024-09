Peter Vandenbempt zeker van zijn stuk: "Misschien moeten we hem even terughalen bij Rode Duivels"

Er zit duidelijk iets scheef bij de Rode Duivels. De uithaal van Kevin De Bruyne komt er niet zomaar.

Kevin De Bruyne haalde na de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Frankrijk bijzonder hard uit naar zijn ploegmaten. Een te begrijpen reactie, net als de boodschap.

Als je minder talent hebt, moet je harder werken. Een beetje lopen is nog altijd niet hetzelfde als je er helemaal voor smijten. Maar dat gebeurt niet bij de Rode Duivels, terwijl andere landen dat wel kunnen.

“Georgië en Turkije deden het ook zo”, zegt Peter Vandenbempt in De Morgen. “Die van ons hebben die switch nog niet gemaakt. Ze worden door de media ook continu in hun grootsheid bevestigd. Als iemand drie keer een versnelling plaatst, vragen we ons af of die de Gouden Bal kan winnen.”

Het is aan de bondscoach om zijn spelers met de voetjes op de grond te zetten, maar zoals je het nu allemaal ziet passeren lijkt dat niet het geval zijn. Peter Vandenbempt weet alvast iemand die dit wel perfect zou kunnen doen.

“Misschien moet Dick Advocaat nog even een evaluatie komen maken. Hij is degene die toentertijd de kentering in gang heeft gezet. Wij lagen allemaal al lang in zwijm voor die generatie wereldtalenten, en dan kwam hij op zijn eerste persconferentie zeggen: ‘Talent? Daar heb ik nog niets van gezien.’”