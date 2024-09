Antwerp heeft de opvolger van Ilenikhena gevonden: "Oké, hij werd niet als de makkelijkste jongen bestempeld, maar..."

Tot ieders verrassing zat er zondag een nieuwe spits op de bank bij Antwerp. Alexandre Stanic komt uit de eigen jeugd van The Great Old en wordt bestempeld als de opvolger van George Ilenikhena.

Stanic kwam over van Jong KV Mechelen, waar hij vorig seizoen 16 keer scoorde. De bijna 20-jarige spits heeft heel wat potentieel, laat Pieter-Jan Monteyne, coach van de Mechelse beloften weten bij GvA.

“Alex heeft een spitsenprofiel dat je in België maar zelden tegenkomt”, zegt Monteyne. “Voor zijn lengte - 1m98 - is hij best snel. Je kunt hem zowel in de voet als in de ruimte aanspelen. Ook zijn technische bagage is best oké, alleen moest hij balvaster worden, voornamelijk op hoge ballen, en betere runs maken in de box."

Marvin Ogunjimi, ex-Rode Duivel en assistent van Monteyne, leerde Stanic de spitsentrucjes. “Ook op zijn kopbalspel zit nog progressiemarge, maar geloof mij: zijn kwaliteiten zijn zo veel groter dan zijn werkpunten. Het komt er voor hem vooral op aan om elke dag het beste van zichzelf te eisen. Dat ontbrak soms bij KV Mechelen.”

Bij KV Mechelen stond de tiener met zowel Servische als Burkinese roots niet bekend als de makkelijkste. “Maar wat is een handleiding?”, countert Ogunjimi. “Oké, Alex werd door velen niet als de gemakkelijkste jongen bestempeld, maar net dáárom ging ik graag met hem aan de slag."

"Als je de juiste snaar weet te raken, is Alex een topkerel om mee te werken. In die zin herken ik mezelf in hem. Uit eigen ervaring weet ik hoe snel de carrière van een jonge gast kan ontsporen. Door daarover met hem te spreken, hoop ik dat hij wél de juiste keuzes maakt.”