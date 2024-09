Hoe Anderlecht "voetbalgenie" Karetsas kwijtraakte: ruzie tussen Kindermans en Vandenhaute als aanleiding

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Konstantinos Karetsas was ooit de parel van Neerpede. Anderlecht had hem losgeweekt bij Genk en hij maakte er meer indruk dan Rayane Bounida. Toen zijn 15de verjaardag eraan kwam, begon zijn entourage echter te twijfelen en uiteindelijk keerde hij terug naar Genk.

Waarom die twijfels over zijn toekomst bij Anderlecht? Jean Kindermans werd op dat moment al naar de uitgang geduwd. Kindermans was samen met rechterhand Kevin Vermeulen de reden waarom Karetsas voor Anderlecht koos, maar het hoofd jeugdopleiding lag toen al in conflict met voorzitter Wouter Vandenhaute.

Clubs zoals Lille tonen interesse, maar ook Belgische teams zoals Antwerp, Standard, Club Brugge en Genk klopten aan, weet Het Nieuwsblad. Karetsas heeft al een verleden bij Genk en woont dichtbij de Cegeka Arena, wat de keuze voor Genk aantrekkelijk maakt.

Genk presenteert een ambitieus plan: Karetsas zou in het eerste team van Jong Genk kunnen debuteren en doorgroeien als opvolger van Bilal El Khannouss. Het plan spreekt de familie aan, zeker met de mogelijkheid voor Konstantinos om zijn studies af te maken aan dezelfde school waar Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois ook op zaten.

Ondanks interesse van Europese topclubs zoals Manchester City, Chelsea, Juventus en Dortmund, blijft de familie Karetsas standvastig en wijst deze voorstellen af.

Anderlecht doet nog een laatste poging om Karetsas te behouden, maar een gesprek met voorzitter Vandenhaute overtuigt de familie niet. De focus van de voorzitter ligt meer op zijn eigen carrière dan op de toekomstplannen voor Konstantinos. Uiteindelijk kiest de familie ervoor om Karetsas naar Genk te laten vertrekken, waar hij op 13 januari 2023 zijn eerste profcontract tekent tot 2026.