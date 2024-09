Opvallend zomeraanwinst van Club Brugge niet in de selectie voor Champions-League topper tegen Dortmund

Nicky Hayen heeft enkele belangrijke beslissingen genomen voor de komende Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Zo zit de nieuwe zomeraanwinst Hugo Siquet niet in de selectie.

Voor de cruciale wedstrijd tegen Dortmund heeft Hayen zijn definitieve selectie bekendgemaakt. De spelers die zijn opgeroepen zijn Simon Mignolet, Nordin Jackers, Dani van den Heuvel, Brandon Mechele, Joel Ordóñez, Zaid Romero, Maxim De Cuyper, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys, Ardon Jashari, Casper Nielsen, Raphael Onyedika, Hans Vanaken, Hugo Vetlesen, Michał Skóraś, Andreas Skov Olsen, Chemsdine Talbi, Christos Tzolis, Ferran Jutglà, Gustaf Nilsson en Romeo Vermant.

Het ontbreken van Hugo Siquet in de Champions League-selectie is bijzonder opvallend. Zeker omdat Blauw-Zwart deze zomer nog zo’n drie miljoen euro betaalde aan Freiburg voor de Belgische verdediger.

Al snel bleek in het begin van het seizoen dat jeugdproduct Joaquin Seys de voorkeur ging krijgen op Siquet. Seys moest in de eerste wedstrijden De Cuyper depaneren, die juist terugkwam van het EK in Duitsland. De jonge Belg deed dat zo goed dat hij nu niet meer weg te denken is uit de Brugse elf.

Tweede keuze op de rechtsachter denk je dan voor Siquet, maar nu blijkt dat Kyriani Sabbe net terugkomt uit blessure. De rechtsachter maakte enorm veel indruk tijdens de play-offs onder Hayen en kwam afgelopen zaterdag tegen KV Kortrijk terug in de ploeg.

Voor morgen moet Nicky Hayen nog een beslissing maken. Wie komt er op de rechtsachter te staan? Een ding is alvast zeker: het is niet Hugo Siquet.