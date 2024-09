Van SL16 FC... tot potentiële basisspeler? Hoe Soufiane Benjdida zijn kans volledig grijpt bij Standard

Standard Luik heeft op het einde van de transferperiode drie aanvallers aangetrokken. Tegelijkertijd heeft een jonge speler van SL16 FC zich weten te onderscheiden: Soufiane Benjdida.

Standard Luik heeft deze zomer aanzienlijke veranderingen ondergaan, vooral in de aanvalslinie. Sportdirecteur Fergal Harkin heeft deze transferperiode intensief gewerkt aan het versterken van de aanval. Stipe Perica verliet de club omdat hij geen toekomst meer had bij Standard, en de club haalde Grejohn Kyei en Mohamed Badamosi in op huurbasis. Aan het einde van de transferperiode ondergingen de zaken echter een verrassende wending.

Standard besloot Kyei, die niet voldeed aan de verwachtingen, uit te lenen aan Charleroi. Bovendien tekende de Zwitser Andi Zeqiri, die eerder bij Genk speelde, bij Standard, net als Dennis Eckert Ayensa van Union.

Naast deze ervaren aanvallers is er echter ook een jonge speler die veelbelovend is: Soufiane Benjdida. De 23-jarige Marokkaan kwam deze zomer over van Raja Casablanca en begon zijn avontuur in België bij het U23-team van Standard, SL16 FC. In het tweede team speelde hij 19 keer als basisspeler en scoorde hij zes doelpunten. Bovendien maakte hij indruk in de play-offs door te scoren in de laatste wedstrijd van het seizoen met de A-ploeg.

Soufiane Benjdida, de jonge speler die voor opschudding zorgt in de aanval van Standard

Benjdida heeft de kans gekregen om zijn talenten te tonen in het eerste team, vooral door de herstructurering van de aanvalslinie. Hij werd door Ivan Leko opgesteld tegen Genk, en hoewel Grejohn Kyei daarna weer aan de beurt kwam, heeft Benjdida zijn kans gegrepen. Hij heeft recentelijk drie keer in de basis gestaan, twee keer gescoord en een assist gegeven. Zijn uitstekende optreden tegen Dender leverde hem een plaats op in het team van het weekend.

Benjdida’s inzet en mentaliteit sluiten goed aan bij de waarden van Standard. Ondanks dat het duo Zeqiri-Eckert waarschijnlijk de voorkeur zal krijgen als basisspelers, biedt Benjdida een waardevolle optie in geval van blessures of vormverlies. Zijn profiel lijkt vergelijkbaar met dat van Zeqiri, waardoor Standard goed gepositioneerd lijkt te zijn in de aanval dit seizoen.