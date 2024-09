Vincent Kompany verdedigt de Rode Duivels: "Bij ons gebeurt dat niet zo makkelijk als bij Frankrijk"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Kompany was een van de meest iconische Rode Duivels van de "Gouden Generatie", en de huidige negatieve spiraal van het nationale team doet hem natuurlijk pijn. Maar de voormalige kapitein blijft positief.

Reken niet op Vincent Kompany om kritiek te uiten op de nieuwe generatie Rode Duivels na het gemiste Euro 2024 en de nederlaag in Frankrijk. In een interview met DAZN, de voormalige aanvoerder van het nationale team, wilde positief blijven.

"Ik wil loyaal blijven als voormalige Rode Duivel, voormalige kapitein. Ik blijf hen steunen. Het is altijd gemakkelijk om kritisch te zijn en de vinger op de wonde te leggen, maar ik wil dat niet doen," verzekerde Kompany. "Ik wil benadrukken dat er een getalenteerde generatie aankomt met onder andere Bakayoko, Doku, Duranville, om er maar een paar te noemen."

Kompany heeft gezien hoe de vorige generatie zich door de jaren heen heeft ontwikkeld, eerst door zich te kwalificeren voor het WK 2014, vervolgens te mislukken op het EK 2016 voordat ze uiteindelijk brons pakten op het WK 2018.

"In een land van 11 miljoen inwoners gebeurt dat niet in een paar dagen. Frankrijk heeft zo'n diepe selectie dat ze zes teams kunnen opstellen. Bij ons duurt het soms iets langer, de puzzelstukjes moeten in elkaar vallen," legt de coach van Bayern München uit.

"We moeten ons gelukkig prijzen dat er een nieuwe getalenteerde generatie opkomt en hopelijk doorbreekt. Maar het zal niet altijd gemakkelijk zijn," concludeert Vincent Kompany met realisme.