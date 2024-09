Bayern München haalt verschroeiend hard uit in de Champions League en wint wedstrijd met 11 doelpunten

Vincent Kompany coachte dinsdag zijn eerste Champions League-wedstrijd met Bayern München. Der Rekordmeister haalde verschroeiend uit en won met 9-2 van Dinamo Zagreb.

De ambities van Bayern München lijken duidelijk: de Champions League winnen. Op dinsdag mocht Vincent Kompany met de Duitse topclub zijn CL-debuut maken als coach.

Dat deed hij tegen het Kroatische Dinamo Zagreb in eigen huis. De Belgische coach kon het zich moeilijk beter voorstellen...

Bij de rust stond het 'nog maar' 3-0 voor de thuisploeg. Nadien moest Manuel Neuer vervangen worden na een zware botsing. Sven Ulreich kwam in zijn plaats.

Maar die had het even bijzonder moeilijk. De Kroaten scoorden in minuut 48 en in minuut 50 waardoor de stand plots op 3-2 kwam. Maar lang bleef die score niet op het bord staan...

Na maar liefst vier doelpunten van Harry Kane, twee van Michael Olise en eentje van Raphaël Guerreiro, Leroy Sane en Leon Goretzka werd het maar liefst 9-2. Zo evenaart Bayern zijn record van grootste overwinning in de Champions League.