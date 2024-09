Talent van KRC Genk opent zijn rekening op Anderlecht: "Ik besef het nog niet goed"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk heeft dinsdagavond met 0-2 gewonnen op het veld van Anderlecht. Het tweede doelpunt werd gescoord door de jonge Noah Adedeji-Sternberg.

KRC Genk is de ploeg in vorm op dit moment. Dinsdag werd er met 0-2 gewonnen op Anderlecht, al had die score nog verder kunnen oplopen.

Voor Noah Adedeji-Sternberg was het een zeer speciale avond. Hij scoorde het tweede doelpunt om de overwinning veilig te stellen. Zijn eerste in de JPL.

"Oh kreeg de bal op rechts en ik volgde naar de tweede paal Oh was niet zelfzuchtig, zag dat ik beter gepositioneerd stond en legde perfect af. Een echte teamprestatie", reageerde hij bij Het Belang van Limburg op zijn doelpunt.

Hij mocht pas laat invallen, maar had niet veel tijd nodig. Adedeji-Sternberg was na afloop enorm onder de indruk van alles.

"En dat in en tegen Anderlecht. Ik besef het nog niet goed. Het moet nog bezinken. Uitbundig vieren ga ik het niet doen. Samen met mijn ouders genieten en dan slapen. Het was een lange dag", besluit hij.