Geen goed teken voor de Rode Duivels: Kevin De Bruyne krijgt alweer signaal

Kevin De Bruyne kaartte onlangs nog de opeenvolging van matchen aan en de weinige rust die topvoetballers krijgen. In de eerste match van de Champions League moest hij geblesseerd naar de kant. En dat is geen goed teken voor zijn beslissing omtrent de nationale ploeg.

Aan het einde van de eerste helft tegen Inter liep hij licht mankend nadat hij een doelpunt werd ontzegd door Sommer, hoewel hij snel was opgekomen op de linkerflank waar zijn coach hem sinds het begin van het seizoen positioneert.

De Rode Duivel kwam terug het veld op om de eerste helft af te maken, maar Pep Guardiola nam geen enkel risico met zijn... aanvoerder voor de avond, die leek te klagen over zijn enkel.

Ilkay Gündogan nam zijn plaats in, maar we zullen tot deze donderdag of vrijdag moeten wachten voor meer informatie, terwijl de clash tegen Arsenal op zondag nadert.

Voor de dubbele ontmoeting tegen Israël en Frankrijk had Kevin De Bruyne aangegeven dat rotatie nodig zou zijn gezien het drukke schema van Manchester City. Die rotatie lijkt nu misschien vanzelf te gaan gebeuren...

Dat De Bruyne nu al fysieke klachten heeft, is geen goed teken voor Domenico Tedesco. De aanvoerder van de Rode Duivels twijfelt over zijn toekomst bij de nationale ploeg. Als hij ziet dat hij de opeenvolging van matchen niet meer aankan, zullen de Nations League-wedstrijden waarschijnlijk het eerste zijn dat hij laat vallen.