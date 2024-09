Zijn ontslag kwam toch hard aan: Brian Riemer nam (nog) geen afscheid van zijn spelers

Het ontslag van Brian Riemer is hard aangekomen bij de Deense coach. Hij vertrok donderdag op de club zonder afscheid te nemen van de spelersgroep.

Brian Riemer werd in december 2022 aangesteld als coach van Anderlecht. Hij stond in totaal 76 wedstrijden aan de zijlijn bij paars-wit. Op donderdag werd hij ontslagen bij de club. De nederlaag tegen KRC Genk leek de druppel te zijn geweest.

Anderlecht werd in eigen huis overklast en verloor uiteindelijk met 0-2 al had die score nog wel kunnen uitlopen. Jesper Fredberg gaf als reden voor zijn ontslag dat er een evaluatie is gemaakt en dat het bestuur vindt dat het nog beter kan.

Supporters riepen al langere tijd om zijn ontslag, maar alles leek nog in orde. Echter, het bestuur had duidelijk een beslissing genomen. Woensdag moesten de spelers en staf niet op de club zijn.

Op donderdagochtend werd het nieuws verteld aan Brian Riemer. Nadien trokken Fredberg en Vandenhaute richting de spelers om hen ook op de hoogte te brengen van zijn ontslag. Volgens Het Laatste Nieuws was Riemer toen al vertrokken.

De Deen zou vertrokken zijn zonder afscheid te nemen van zijn spelers. Zijn ontslag zou dus toch hard zijn aangekomen. Waarschijnlijk zal hij nog wel afscheid nemen wanneer hij bekomen is.