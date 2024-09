Degryse ziet één heel belangrijke vereiste voor de nieuwe coach van Anderlecht, maar of Fredberg dat zo zal zien...

Anderlecht moet op zoek naar een nieuwe coach. Jesper Fredberg zal daarmee natuurlijk belast worden. Met Brian Riemer had hij tijdens wedstrijden contact en de perceptie leefde dat de CEO Sports inspraak had in de sportieve beslissingen.

Volgens Marc Degryse moet Fredberg op zoek naar een coach die... boven Fredberg staat. Wat hij daarmee bedoeld is dat paars-wit nood heeft aan een coach die zich niet laat beïnvloeden door zijn technisch directeur. Een persoonlijkheid quoi... Degryse noemt Roger Schmidt als voorbeeld van een trainer die dit zou kunnen waarmaken. “Schmidt zou meteen boven iedereen staan bij Anderlecht, inclusief Fredberg. Hij zou z’n eisen stellen en de lat hoog leggen,” zegt Degryse in HLN. Hoewel Schmidt in theorie een geschikte kandidaat zou zijn, twijfelt Degryse aan de haalbaarheid van zo’n topcoach. “Ik vrees wel dat hij Anderlecht onder zijn niveau zal vinden en financieel onhaalbaar is,” stelt hij. Daarnaast wijst hij op het belang van een coach die de filosofie van de club begrijpt en dominant, aantrekkelijk voetbal kan brengen. Hij noemt ook Alexander Blessin als een interessante optie, maar stelt dat de timing voor hem mogelijk niet goed is. “Blessin zou beseffen dat hij met Anderlecht dominant voetbal moet brengen, maar het lijkt me te vroeg dat hij nu de bons krijgt bij St. Pauli,” aldus Degryse. “Ik zou vooral kiezen voor een onbetwiste figuur die boven de TD staat en meteen een impact kan hebben op de groep. Anderlecht moet de juiste man op de juiste plek zetten, met een zekere persoonlijkheid en die het huis kent, zodat hij er z’n coaching stijl op kan afstemmen: technisch en dominant voetbal dat tot resultaten leidt."





