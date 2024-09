Analist formeel: "Met voorsprong de best voetballende ploeg in België"

Het klassement liegt er niet om. KRC Genk staat op kop en heeft dat alleen maar aan zichzelf te danken.

Thorsten Fink heeft zijn start met KRC Genk niet gemist. Zijn ploeg staat autoritair aan de leiding in de Jupiler Pro League. “Fink heeft alles perfect op punt staan”, zegt Jacky Mathijssen in Het Belang van Limburg over de ploeg. “De hele club zit weer op één lijn na de interne strubbelingen van eind vorig seizoen met het vertrek van Vrancken.”

De persoonlijkheid van Fink heeft daar volgens Mathijssen veel mee te maken, maar het is ook gewoon leuk om de ploeg aan het werk te zien. “Op dit moment is het met voorsprong de best voetballende ploeg in België. Ook omdat de concurrentie het regelmatig laat afweten. Dat zie ik in de komende weken niet veranderen.”

Club Brugge leek de grootste titelkandidaat, maar het zware Europese programma zal hen enkel opdoffers bezorgen. Dat was dit weekend al het geval tegen KAA Gent.

Voor Genk vallen alle puzzelstukken gewoon op de juiste plek. “In hun huidige flow kunnen ze bij de volgende interlandbreak acht punten voorsprong hebben op de eerste achtervolger. Het zou me echt niet verbazen als ze een seizoen gaan meemaken zoals twee jaar geleden.”

Toen grepen ze net naast de landstitel, maar Fink zou wel eens de grote x-factor kunnen zijn. “Nu kunnen ze het misschien wel afmaken. Alle ingrediënten zijn alvast aanwezig om er een topseizoen van te maken.”