De Mil geeft listig plannetje tegen Anderlecht toe, Hubert kan er wel om lachen

RSC Anderlecht speelde afgelopen weekend 0-0 gelijk tegen Sporting Charleroi. Rik De Mil verklaarde achteraf hoe hij zich voorbereid had op het duel.

Sporting Charleroi was duidelijk tevreden met het punt dat ze in het Lotto Park pakten tegen RSC Anderlecht. Het tactisch plannetje van Rik De Mil klopte helemaal.

Al was dat met het ontslag van Brian Riemer en de aanstelling van David Hubert als nieuwe trainer geen sinecure voor de staff van de Carolo’s.

“We hadden in aanloop naar deze match natuurlijk het plan-Riemer bestudeerd. Toen dat plan volledig af was, viel dat in het water”, lacht De Mil bij Het Laatste Nieuws.

“We wisten dat in balbezit niet zomaar alles omgegooid ging worden. Mijn collega heeft ook maar één dag tijd gehad. De manier van druk zetten, was wel moeilijker te voorspellen. En dan ben ik mij rustig gaan neerzetten voor de match tussen de U18 van Anderlecht tegen Club Brugge van vorig weekend.”

Hubert moest er wel om lachen, maar het toont precies hoe De Mil zich tot in de puntjes voorbereid op elke wedstrijd en tegenstander. Club Brugge mag zich volgend weekend alvast aan een georganiseerd geheel verwachten tegen Charleroi.