Er was géén consensus over het ontslag van Riemer: Deze Anderlecht-bestuurder hakte de knoop door en zette Deense coach op straat

De nederlaag van RSC Anderlecht tegen KRC Genk was de spreekwoordelijke druppel voor Brian Riemer. De Deen werd met onmiddellijke ingang op straat gezet. En die knoop werd in de praktijk doorgehakt door één man.

Brian Riemer kreeg vorige donderdag te horen dat hij niet langer de coach van RSC Anderlecht was. Die beslissing was woensdagavond gevallen na overleg binnen de bestuurskamer.

Het waren Marc Coucke, Wouter Vandenhaute en Jesper Fredberg die uiteindelijk moesten beslissen of het nog mogelijk was om door te gaan met Riemer. Het was uiteindelijk de (niet-uitvoerend) voorzitter die de knoop doorhakte.

© photonews

Coucke gaf zijn mening, maar liet de beslissing aan Vandenhaute en Fredberg. Laatstgenoemde verdedigde zijn landgenoot dan weer tot het laatste moment. Tot Vandenhaute de beslissing heeft genomen.

We schreven eerder al dat Vandenhaute af wil van het 'niet-uitvoerend' onderdeel van zijn naamkaartje. De voorzitter wil - zonder op tenen te trappen weliswaar - opnieuw mee beslissen.

Wie beslist in de zoektocht naar een nieuwe coach voor RSC Anderlecht?

Momenteel neemt David Hubert de taken van Riemer over. De zoektocht naar een nieuwe coach voor Anderlecht is volop bezig. Wedden dat Vandenhaute ook hier een doorslaggevende stem in heeft?