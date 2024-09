Sporting Charleroi had groot probleem bij ontvangst op Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht had gehoopt op een totaal ander seizoen. Maar de problemen blijven zich opstapelen bij paarswit.

RSC Anderlecht is op zoek naar zichzelf. Trainer Brian Riemer werd ontslagen, in de hoop dat zijn opvolger wel goed voetbal weet te brengen in het Lotto Park.

Daar hopen de fans op, al lijkt ook de nodige versterking tijdens de wintermercato nodig. Als Jesper Fredberg de bal misslaat met de nieuwe trainer zou het kunnen dat die opdracht ook al niet meer voor hem is.

En ook de grasmat in het Lotto Park blijft zorgwekkend slecht. “Het is het slechtste veld waar ik dit seizoen op gespeeld heb”, zei Mohamed Kone van Sporting Charleroi na de wedstrijd van afgelopen weekend.

“Ik denk niet dat er zulke velden zijn in Ligue 2. Het was echt niet bespeelbaar.” Het veld kampt volgens La Capitale met een schimmel die voor heel veel problemen zorgt. Vorig seizoen werden al de nodige inspanningen geleverd, maar dat zorgde niet voor veel verbetering.

Een nieuw veld kost 300.000 euro aldus de krant. Financieel een stevige dobber, maar er moet ook tijd zijn om een nieuw veld wat te laten rusten na de aanleg en die is er helemaal niet de komende weken.