The Roef, den Toby, tienerfenomeen... en een misschien bizarre keuze: dit is ons 'Team van de Week'

Zoals elke week geven we u ons 'Team van de Week'. Er waren nogal wat uitschieters te noteren. Niet in het minst in de bizarre zege van Gent op Club Brugge. Of een 35-jarige verdediger die zijn team eigenhandig de zege schonk.

Doel Hier had altijd Matthieu Epolo gestaan als Davy Roef er niet was geweest. De Standard-doelman speelde een heel sterke match tegen Union, maar Roef zorgde zondag voor de overtreffende trap door Club Brugge tot wanhoop te drijven. Zijn beste match van het seizoen en dat wil al wat zeggen, want hij keept al weken op hoog niveau. Verdediging Een Antwerpse verdediging. Twee jongens van KV Mechelen, die de nul hielden tegen Cercle Brugge: Ahmed Touba en Bas Van Den Eynden. Touba straalt rust uit aan de bal en kan met een crosspass het spel verleggen. Van Den Eynden stond als een huis en scoorde ook nog eens een doelpunt. En ja, natuurlijk moet ook Toby Alderweireld erin. 'Air Toby' scoorde twee keer tegen Westerlo en bezorgde Antwerp daarmee de toch wel gevleide overwinning. Hij blijft een wapen als hij voorin komt te staan. Middenveld Een viermansmiddenveld met nog maar eentje van Malinwa. Patrick Pflücke groeit week na week en zorgde ook voor de assist bij de eerste goal van de nadien onfortuinlijke Daam Foulon. En wat gezegd van Omri Gandelman? De transfer van Hein is een fenomeen. Elke bal die hij aanraakt lijkt een goal te worden. Hein wou hem om zijn infiltratievermogen en dat is wat hij doet. Adem Zorgane maakte Anderlecht dan weer het leven zuur op het middenveld. Kos Karetsas, het 16-jarige wonderkind van Genk, amuseerde zich dan weer tegen Dender. Niemand kreeg er vat op. Aanval Geen Sor in de basis? Geen probleem, dan doet Bonsu Baah het wel voor de Limburgers. Onhoudbaar op zijn flank! Net als Bilal Brahimi van STVV tegen Beerschot. De Truienaars zijn stilaan uit de onderste regionen weggekropen. En dan misschien wel de meest controversiële keus in dit elftal: Gustaf Nilsson. Club verloor, maar Nilsson zorgde wel voor een assist en een goal. De kritiek op Nicky Hayen omwille van zijn wissel is striemend. De Zweed is het breekijzer dat Club nodig heeft. © AVL