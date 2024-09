Alexandersson, Dejaegere en De Neve zeggen allemaal hetzelfde na puntje in Leuven, al is er één jammerlijke zaak

KV Kortrijk gaf vooraf aan dat het voor de overwinning wilde gaan op bezoek bij OH Leuven. De statistieken achteraf leken echter iets anders te zeggen. En dus waren ze bij Kortrijk al bij al tevreden met een puntje.

"We gaan uiteraard voor de overwinning. Als dat niet zal lukken, dan willen we de kloof met OH Leuven alvast niet groter laten worden", had coach Freyr Alexandersson vooraf aangegeven. De wedstrijd leek dat te bevestigen.

OH Leuven toonde meer aanvalslust, maar een slim Kortrijk wist uiteindelijk wel een punt te pakken. Ze kwamen zelfs op voorsprong na een schot van Dion De Neve, maar konden die voorsprong niet lang vasthouden.

De IJslandse coach was enkel ontevreden dat de 1-1 zo snel na de voorsprong kwam. "Maar als je buitenshuis moet spelen tegen een ploeg in goede vorm, moet je tevreden zijn met een punt. Het had beide kanten uit kunnen gaan."

Ook spelers niet ontevreden met puntje

"Een puntje is al bij al een goede uitslag", vond Dion De Neve. "Dat doelpunt? Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen. Het is jammer dat we de voorsprong niet lang konden vasthouden."

"1-1 is een goed resultaat, zeker buitenshuis. In de tweede helft hebben we beter voetbal gebracht, maar we zijn tevreden met een punt", was ook Brecht Dejaegere niet ontevreden.