De soap is nog niet voorbij: gerechtelijke politie valt binnen in stadion in Oostende



Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! Het voormalige stadion van KV Oostende, waar nu het nieuwe KV Diksmuide Oostende speelt, werd dinsdagochtend binnengevallen door de gerechtelijke politie. Aan het einde van vorig seizoen heeft het Belgische voetbal afscheid moeten nemen van een grote naam. KV Oostende ging failliet en verdween uit het voetballandschap van ons land. Wel, niet helemaal. Een nieuwe club werd het leven ingeroepen, KV Diksmuide Oostende, als gevolg van een fusie tussen KVO en KSV Diksmuide. De club speelt in het Albertparkstadion. Wat is er echt gebeurd bij KV Oostende? Hoewel de club nu al een tijdje failliet is verklaar, zijn de juridische procedures nog niet helemaal afgerond. Dinsdag kwam KV Diksmuide Oostende met een belangrijke mededeling. 'Vandaag vindt in het stadion een actie plaats van de gerechtelijke politie', opent de club. 'Dit onderzoek kadert in de nasleep van het faillissement van KVO en heeft niets te maken met het nieuwe verhaal KVDO.' Een onderzoek om de exacte redenen van het faillissement van KV Oostende en de belangrijkste verantwoordelijken te achterhalen. 'Het spreekt voor zich dat we als club onze volledige medewerking verlenen', besluit de club uit West-Vlaanderen. Vandaag vindt in het stadion een actie plaats van de gerechtelijke politie. Dit onderzoek kadert in de nasleep van het faillissement van KVO en heeft niets te maken met het nieuwe verhaal KVDO. Het spreekt voor zich dat we als club onze volledige medewerking verlenen. pic.com/v0TpIBbcta — KV Diksmuide Oostende (@kvoostende) September 24, 2024



