OFFICIEEL: Ambitieuze promotiekandidaat heeft nieuwe CEO beet

Lommel SK zag Mike Green onlangs vertrekken. De club heeft op dinsdag aangekondigd dat Mattijs Manders de nieuwe CEO van de club is geworden.

Onlangs werd duidelijk dat Mike Green afscheid neemt van Lommel SK. Hij kiest voor een nieuw avontuur bij de City Football Group in Manchester. De club heeft bekendgemaakt wie zijn opvolger zal worden.

'Mattijs Manders is benoemd tot de nieuwe Chief Executive Officer van Lommel SK', deelt de club mee via haar website. Hij komt over van de Franse zusterclub Troyes. Daar was hij algemeen directeur.

'Manders bekleedde eerder twee soortgelijke functies binnen het leiderschapsteam van City Football Group. Het meest recent was hij CEO van ESTAC Troyes in de Franse Ligue 2. Voordien was hij CEO van City Football Group China.'

'Als Nederlander heeft Manders bovendien belangrijke leiderschapservaring binnen het Nederlandse voetbal. Hij was CEO bij twee Nederlandse professionele voetbalclubs – ADO Den Haag en NAC Breda – waar hij leiding gaf aan alle bedrijfsactiviteiten. Daarnaast heeft hij de rol van CEO vervuld bij de Eredivisie, de organisatie achter de hoogste voetbalcompetitie in Nederland.'

Lommel staat momenteel vijfde in de Challenger Pro League, met vijf punten minder dan leiders RWDM en La Louvière. De club zal dit seizoen, net als vorig seizoen, willen meestrijden voor de promotie.