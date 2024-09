Wesley Sonck vertelt verhaal uit zijn periode bij Ajax dat hij nog nooit onthulde: "Sindsdien heb ik het nooit meer gedaan uiteraard"

Wesley Sonck is nu analist, maar heeft natuurlijk een knappe carrière achter de rug bij onder meer Genk, Club Brugge en Ajax. Bij de Amsterdammers leerde hij trouwens hoe hij zijn ontgoocheling moet verbergen.

Sonck vertelt een verhaal dat tot nu toe niet geweten was. "Onder Koeman bij Ajax werd ik er eens afgehaald bij 1-0. Ik had de goal zelfs gemaakt, denk ik. Dus toen ik naar de kant moest, zwaaide ik met mijn armen en zei ik: waarom ben ik het toch altijd?", doet hij het relaas bij Extra Time.

Bij Ajax wordt dat duidelijk niet geapprecieerd en staan er dus straffen op. "Ik ging nog boos op de bank zitten, maar de volgende dag ging ik me wel verontschuldigen op zijn bureau. 'Het is niet erg,' zei hij. 'Maar dat is dan wel 10.000.'"

Sonck zijn ogen gingen op dat moment wijd open. "Ik zei nog: 'Watblieft? 10.000 wat?'", reageerde hij. "Tja, het was dus effectief 10.000 euro boete."

"Ik zweer het je: ik ben naar huis gereden, ik was er de hele dag slecht van en wist echt niet wat ik moest doen. Ik was echt aan het trillen... En sindsdien heb ik het nooit meer gedaan, natuurlijk."

En die boete is ook effectief betaald geweest. "Jawel, hij zei dat ik het maar met de club moest regelen. Ze hebben het dan van mijn loon afgehouden. Echt, het zweet loopt weer van mijn rug wanneer ik eraan terugdenk."