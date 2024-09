Aiden O'Neill blijft niet de enige: verschillende contractverlengingen worden verwacht bij Standard in de komende weken

De contractverlenging van Aiden O'Neill zou het begin kunnen zijn van een reeks bij Standard. De situaties van Matthieu Epolo, Soufiane Benjdida en Lucas Noubi worden momenteel onderzocht.

Dinsdag heeft de kapitein van Standard, Aiden O'Neill, zijn contract verlengd tot 2028. De 26-jarige Australische middenvelder heeft de intentie om voor lange tijd bij Sclessin te blijven.

De defensieve middenvelder is niet de enige speler waarmee het bestuur van de club in de komende dagen zal praten, met hetzelfde doel voor ogen. Er zou binnenkort een (kleine) golf van contractverlengingen kunnen plaatsvinden bij Sclessin.

Een speler per linie... om te beginnen

Onder de spelers wiens contract aan het einde van dit seizoen afloopt, valt Matthieu Epolo op. Er is weinig twijfel over: Standard zal de optie tot verlenging van twee seizoenen in zijn contract lichten. Hij behaalde dit seizoen al zes clean sheets.

Ook de optie in het contract van Soufiane Benjdida zal naar alle waarschijnlijkheid gelicht worden, meldt Sudinfo. De 23-jarige Marokkaan, die afgelopen zomer bij SL16 FC arriveerde en al twee doelpunten heeft gescoord dit seizoen, zal naar verwachting ook spoedig zijn contract met twee extra seizoenen verlengd zien worden.

Tenslotte heeft de clubleiding van Standard weer regelmatig contact opgenomen met Lucas Noubi, die door Ivan Leko om verschillende redenen aan de kant werd geschoven, waaronder matige sportieve prestaties, voordat hij weer werd opgenomen en een veel betere indruk maakte in de twee wedstrijden die hij speelde. De centrale verdediger zou binnenkort zijn contract met drie seizoenen kunnen verlengen.