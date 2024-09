Coosemans haalt uit over de manier waarop er over Anderlecht gesproken wordt

RSC Anderlecht is op zoek naar een nieuwe trainer. Brian Riemer werd vorige week aan de deur gezet in het Lotto Park.

Colin Coosemans is goed bezig bij RSC Anderlecht. De doelman is zonder twijfel de nieuwe nummer één in doel bij de Brusselaars en hielp zijn ploeg dit seizoen al aan meerdere punten.

Hij is blij opnieuw plezier te maken, het is hem naar eigen zeggen niet te doen om alle aandacht die hij nu krijgt. Dat straalt ook af op zijn familie.

“Mijn kinderen zijn 4 en 6 jaar en komen soms kijken. Ze zullen zich deze momenten later wellicht herinneren. Ik zie mijn ouders weer opfleuren: ook zij hebben de voorbije jaren geleden”, zegt de doelman aan HUMO.

Al wordt hij wel geraakt door de manier waarop er tegenwoordig over zijn ploeg gesproken wordt. “Er zijn maar twee manieren om over Anderlecht te schrijven: ofwel is het voetbal fantastisch en herbeleven we de grote dagen, ofwel is het dramatisch slecht. Tussen die twee extremen is er niets: ik lees nooit dat Anderlecht redelijk goed bezig is.”

Nochtans is de realiteit anders. Anderlecht staat op een gedeelde tweede plaats in de rangschikking van de Jupiler Pro League en zit in de League Phase van de Europa League. “Alle vakjes zijn afgevinkt, behalve het champagnevoetbal.”

Coosemans beseft dat we tegenwoordig in een andere tijd leven. “Mensen moeten begrijpen dat het niet vanzelfsprekend is om wekelijks fantastisch voetbal op de mat te brengen. Zeker omdat de meeste ploegen man tegen man spelen tegen ons.”