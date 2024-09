Erevoorzitter van Beerschot heeft nog duidelijke boodschap voor Beerschot-supporters: "Het enige wat we nu kunnen doen is deze oproep lanceren..."

Zondag staat de Antwerpse derby op het programma. De zenuwen staan al serieus gespannen voor de wedstrijd. Erevoorzitter van Beerschot, Luk Lemmens, heeft nog een duidelijke boodschap voor de supporters.

Bij Beerschot loopt het niet zo goed momenteel. De club staat na acht speeldagen alleen op de laatste plaats met 1 punt. Zondag volgt de derby tegen Antwerp.

Een wedstrijd die voor fans van beide clubs nog extra speciaal is. Na de 0-3 nederlaag tegen STVV afgelopen weekend trokken er al Beerschot-fans richting de mixed-zone om uitleg te krijgen bij spelers.

Er volgde een onderhoud tussen enkele leden van de harde kern en Thorsten Theys (CEO) en Luk Lemmens (erevoorzitter). Er zouden dreigementen zijn uitgesproken door leden van de harde kern.

"De supporters zijn enorm ontgoocheld, en dat kan ik maar al te goed begrijpen", begint Lemmens bij Het Laatste Nieuws. "Die mensen hebben het hart op de tong en zeggen de dingen zoals ze het menen. Ik ben ook supporter en zie dit met lede ogen aan."

"De CEO en ikzelf hebben getracht tot een verzoeningsgesprek te komen na de match, maar dat blijkt dan te zijn opgenomen. Dat vind ik persoonlijk niet zo fijn, maar gedane zaken nemen geen keer", gaat hij verder.

Maar de erevoorzitter wil nog een belangrijke oproep doen aan de supporters. "Het heeft geen zin om dingen te gaan doen nu, zoals de match laten stilleggen of een veldbestorming... Onze oproep blijft: ook in slechte dagen moeten we als één groep achter de ploeg blijven staan."

"Doe zondag geen gekke dingen en probeer uw ploeg te steunen. Het enige wat we nu kunnen doen is deze oproep lanceren. De veiligheidsdiensten zullen er ongetwijfeld streng op toezien", besluit hij.