Opnieuw in de gratie bij Besnik Hasi: verrassende naam onder sterkhouders bij KV Mechelen zet de puntjes op de i

Altijd mooi als een verrassende naam zich weet te manifesteren. Bij KV Mechelen heeft Besnik Hasi teruggegrepen naar Bas van den Eynden in de verdediging. Een keuze die de trainer zich niet zal beklagen. Niemand die voor aanvang van het seizoen kon denken dat Van den Eynden zo'n impact zou hebben.

Desondanks is een plek in de basis niet gegarandeerd voor de 22-jarige speler, die in de Planet Group Arena zelfs 90 minuten op de bank bleef. "Ik was wel een beetje ontgoocheld om uit de ploeg te gaan na een 6 op 6." Wij kregen er hoogte van dat ze hem in bepaalde Mechelse supporterskringen bij KV eigenlijk de beste centrale verdediger vinden en hij dus zeker een plek in het team verdient.

"Dat is leuk om te horen, als de supporters dat zeggen. Ik speel gewoon mijn wedstrijden en ik speel voor de ploeg. Als je eens uit de ploeg gaat, moet je op training aan de coach laten zien dat je wil spelen en er klaar voor bent. Daarna moet je het laten zien in de wedstrijd als je uw kans krijgt." Besnik Hasi deed tegen Cercle opnieuw een beroep op Van den Eynden en dat is een succes geworden.

Topschutter gezocht bij KV Mechelen

Van den Eynden pikte zelfs opnieuw zijn doelpuntje mee, zijn tweede treffer al dit seizoen. "Ik zou wel graag topschutter willen worden", lacht hij. "Of dat een realistische doelstelling is, weet ik niet. Het is altijd heel leuk om te scoren, maar voor mij is het belangrijkste om te winnen en de nul te houden. Voor hetzelfde geld maak ik geen doelpunten meer."

Zo is het behalen van clean sheets ook aangehaald. Dat leek een thema te worden in Mechelen, al moet dat ook niet overdreven worden. Er worden een paar misvattingen de wereld uit geholpen. Het is niet zo dat daar in de aanloop naar het duel met Cercle fel is op gehamerd en de spelers ervaarden al zeker geen druk. Na een 9 op 12 lijkt er nu weer iets mogelijk met deze ploeg.

Van den Eynden de doorzetter

"De verwachtingen liggen iets hoger dan een plek in de rechterkolom, maar alles staat nog kort op elkaar." Op persoonlijk vlak oogt de toekomst zeker mooi voor Van den Eynden en dat na een kraakbeenletsel in de knie en een scheur in de meniscus. "Mijn blessures hebben mij alleen sterker gemaakt. Je moet het op een gegeven moment accepteren, verwerken en dan alleen nog maar hard werken en doorzetten."