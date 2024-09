Philippe Clement geeft heel erg beleefd antwoord op vraag of hij trainer wil worden van Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Philippe Clement is één van de namen die valt om Brian Riemer op te volgen. Op zijn persconferentie kreeg hij die vraag gesteld.

“Ik begrijp als je hier niet op wil antwoorden”, zei een Schotse journalist op de persconferentie van Philippe Clement. Hij vroeg wat er aan was van de geruchten dat Clement kandidaat is om bij Anderlecht Riemer op te volgen.

“Als je dat wil vragen, dan wil ik daar gerust op antwoorden”, klonk het heel erg beleefd bij Clement. “Ik wil heel duidelijk zijn. Vorige maand heb ik een overeenkomst van lange termijn ondertekend bij Rangers.”

“Welk team er ook komt, ik ga nergens heen. Ik ga niet weg, dat is heel duidelijk. Ik wil heel succesvol zijn met deze club en we weten allemaal dat we daar enkele transferperiodes voor nodig hebben. Ik hou van deze club, ik hou van de stad en de dynamiek met de fans. Ik ben hier om te blijven.”

In augustus verlengde Clement zijn overeenkomst tot 2028. Vorig seizoen werd hij tweede na Celtic, maar won wel de League Cup.

Donderdag speelt Rangers in de Europa League tegen Malmo. Het werd eerder in de voorrondes van de Champions League uitgeschakeld door Kiev.