Anderlecht droomt van Noorse coach, maar het wordt héél lastig: Kjetil Knutsen zei doodleuk 'nee' tegen deze twee droombestemmingen

RSC Anderlecht denkt steeds meer aan Kjetil Knutsen om Brian Riemer op te volgen als T1. Het wordt niet gemakkelijk om de 55-jarige Noor te overtuigen. Dat is in het verleden duidelijk gebleken.

Kjetil Knutsen is in de West-Europese voetbalwereld dan wel niet dé grootste naam, maar de coach is een fenomeen in Scandinavië. De 55-jarige Noor bestormde met het bescheiden FK Bodo/Glimt de (Noorse) top.

Maar ook in Europa doen de geelhemden van zich spreken. Onder het motto: we halen géén oude koeien uit de sloot. Gisteren werd FC Porto met een 3-2-nederlaag terug op het vliegtuig naar Portugal gezet.

© photonews

Het beproefde recept van Knutsen: een aanvallend ingestelde 4-3-3 met héél véél druk, spelers die twee marathons na elkaar kunnen lopen en een eindeloos vertrouwen van de coach in eigen opgeleide spelers en een doorgedreven scouting.

We moeten er geen tekening bij maken: het wordt heel lastig voor Anderlecht om hem te strikken. Knutsen is al sinds 2017 aan de slag bij Bodo/Glimt en heeft nog een lopend contract tot medio 2025. Jesper Fredberg zal moéten betalen.

Welke clubs trokken al (zonder succes) aan de mouw van Kjetil Knutsen?

Bovendien wil Knutsen zelf ook helemaal niet weg. Brighton & Hove Albion en AFC Ajax zaten al met de coach rond de tafel. Beide clubs hadden een concreet voorstel geformuleerd. Maar waar is de Noor nog steeds aan de slag?