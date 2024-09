'Anderlecht slaagt niet in opzet en ziet verdediger van tien miljoen euro door de vingers glippen'

RSC Anderlecht mag een kruis maken over de komst van Oumar Solet. De transfervrije verdediger kiest voor Udinese Calcio.

De transferperiode mag dan al drie weken voorbij zijn, maar er zijn nog steeds koopjes te vinden. Zo hield RSC Anderlecht de situatie van Oumar Solet al enkele dagen in de gaten. De 24-jarige verdediger zag zijn avontuur bij RB Salzburg abrupt eindigen en kan transfervrij opgepikt worden.

Opvallend: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 24-jarige verdediger op tien miljoen euro. Anderlecht zag dan ook een enorme opportuniteit in de komst van Solet. Zeker nu Jan Vertonghen al even buiten strijd is.

© photonews

Meer zelfs: ook de speler zelf had oren naar de aanbieding van Anderlecht en luisterde naar de woorden van paars-wit. Al verwaterde het contact de voorbije dagen. En we kennen ondertussen ook de reden.

Fabrizio Romano weet dat Jesper Fredberg die hoop mag opbergen. Solet heeft een akkoord met Udinese Calcio. Na de medische proeven zal de verdediger een contract tekenen bij de Italiaanse traditieclub.

🚨⚪️⚫️ EXCL: Udinese have reached verbal agreement to sign Omar Solet as new centre back.After Solet left RB Salzburg as free agent, he’s on the verge of joining Udinese with formal steps to follow. pic.twitter.com/LshpuTTvSG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 24, 2024

David Hubert - of zijn toekomstige opvolger - moet dus hopen dat Vertonghen snel wedstrijdfit is. Momenteel zijn Zanka en Jan-Carlo Simic de enige centrale verdedigers in de kern. En dat is héél riskant als je het drukke schema van de Belgische recordkampioen bekijkt...